В Москве задержан мужчина с крупной партией героина
16 января 2013, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
В среду в пресс-службе столичного управления ФСКН сообщили, что в Москве задержан мужчина - ранее судимый наркоторговец, у которого наркополицейские обнаружили и изъяли крупную партию героина и оружие.
В сообщении пресс-службы сообщается, что в ходе обыска по месту фактического проживания задержанного оперативными сотрудниками службы по ЮВАО московского наркоконтроля было изъято 8 кг героина, также в одном из рюкзаков обнаружен и изъят пистолет марки Lp Sauer & Sohn Suhl калибра 7,65 мм и два пистолетных магазина, которые направлены на экспертизу.
Также сообщается, что подозреваемый добровольно выдал 200 гр героина и указал место хранения оставшейся партии.
В сообщении отмечается, что задержанный мужчина был уже дважды судим по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).