В Москве автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

В среду в Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Происшествие произошло на МКАД. В результате случившегося, по предварительным данным, ранены четыре человека, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Сотрудник полиции рассказал, что "авария произошла на 15-м километре МКАД. Машина вылетела на остановку. Предварительно, травмы получили четверо".

Подробности случившегося пока неизвестны, о состоянии пострадавших информации нет. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД, сообщают интернет-СМИ.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт аварии, уточнив, что, по предварительным данным, инцидент произошел на пятом километре МКАД.

Сегодня в Москве из-за обильного снегопада, шедшего всю ночь, серьезно осложнилась дорожная обстановка. Уже с самого утра в городе образовались пробки. По данным синоптиков, снегопад будет идти еще сутки. Утром столичные улицы вышли убирать порядка 12 тысяч единиц снегоуборочной техники.