Полицейские ищут убийцу амурского тигра

Оперативники продолжают поиски тех, кто мог убить тигра, шкуру которого нашли у одного из проводников пассажирского поезда "Тихоокеанская - Хабаровск". Об этом корреспонденту «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе транспортного УВД по ДВФО.

Эту находку правоохранители сделали в начале недели. Проводник, у которого и был найден пакет со шкурой, утверждает, что неизвестный в Находке попросил передать её человеку в Хабаровске. Эксперты установили, что шкура принадлежала молодому тигру в возрасте около полутора лет. На трофее было пулевое отверстие. Это, по мнению полицейских, говорит о том, что полосатая кошка, скорее всего, была убита браконьерами. Стражи порядка полагают, что шкуру везли для дальнейшей нелегальной отправки за рубеж.

Амурский тигр занесен в Красную Книгу РФ. Их популяция в дикой природе сократилась и составляет около 450 особей. Амурские тигры на территории России обитают только в тайге Приморского и Хабаровского краев. Спасением популяции зверя занимается целый ряд международных экологических организаций. Так, на днях в Хабаровск был доставлен раненый тигренок – у него была повреждена лапа, в реабилитационном центре хищнику сделали операцию. Его привезли из Приморья, там он вышел к одному из сел. Охотоведы считают, что, скорее всего, там же нужно искать еще, по крайней мере, одного детеныша, ведь у тигрицы рождается не меньше двух, а то и трех малышей. Но вот самой самки в тех местах егеря не нашли. Скорее всего, ее убили браконьеры, и тигрята остались одни.