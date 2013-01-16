В Махачкале расследуют убийство судьи Верховного суда Дагестана Магомедова

В Махачкале расследуют преступление, связанное с убийством судьи Верховного суда Дагестана Магомеда Магомедова. Следственная группа с вечера вторника работает на месте расстрела судьи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

"АН" сообщали, что накануне около 21:00 неизвестный в упор расстрелял Магомеда Магомедова, когда тот возвращался домой. Инцидент произошел в Махачкале на пересечении улиц Нурадилова и Максима Горького. Судья скончался на месте от полученных ран. По предварительной информации, стрельба велась из пистолета.



В качестве основного мотива убийства пока рассматривается его профессиональная деятельность, передает РИА Новости.

По данным СУ СК по республике, последнее время судья Верховного суда Магомед Магодедов вел дела, связанные с противоправными действиями участников незаконных вооруженных бандформирований Дагестана.