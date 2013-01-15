В питомнике в Раменском районе в пожаре погибли элитные щенки

В Подмосковье 30 щенков элитных пород погибли в результате пожара в одном из частных питомников «Из дома Королевой» в Раменском районе. Пожар произошел ночью. Возгорание случилось из-за взрыва газовых баллонов.

По словам хозяйки питомника, расположенного на территории садового товарищества «Стриж», горели йоркширские терьеры, джек-рассел-терьеры, вест-хайленд-уайт-терьеры и австралийские овчарки. Когда вспыхнуло пламя, детеныши собак были в вольерах, сообщает LifeNews.

Владелец питомника Елена Королева рассказала, что огонь вспыхнул на площади 30 квадратных метров. Пламя охватило все вольеры и хозяева не успели спасти щенят.

По словам очевидцев трагедии, огонь распространялся так быстро, что баллоны взрывались один за другим. Прогремело три взрыва. Пожарные прибыли к месту ЧП примерно через полчаса. Тушить уже было нечего.

Спастись из огня удалось лишь двум овчаркам, которые в момент пожара гуляли на улице.