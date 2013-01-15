В Сирии жертвами теракта в университете Алеппо стали уже 82 человек

В Сирии количество жертв взрыва в университете крупнейшего города Алеппо увеличилось до 82 человек. В университете во вторник, 15 января, начался первый экзаменационный день.

В результате террористической атаки на студентов еще 160 человек получили ранения. Изначально сообщалось о 15 погибших.

Как передает государственное агентство SANA, в здание университета попали два реактивных снаряда, выпущенные террористами.

«АН» сообщали, что генконсульство России, расположенное в Алеппо, временно приостановило свою работу.