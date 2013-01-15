МЧС назвало причины взрыва газа в Тувси в Чувашии

Начальник Приволжского регионального центра МЧС Игорь Паньшин сообщил, что взрыв в жилом доме в селе Тувси Цивильского района Чувашской Республики произошел из-за утечки газа. По версии следствия, причиной ЧП могла стать неисправная газовая плита в квартире.

В ходе расследования были допрошены двое пострадавших, в том числе хозяин квартиры, в которой, по предварительным данным, произошел взрыв.

Напомним, около 5 часов утра вторника, 15 января, в одной из квартир, расположенной на третьем этаже двухподъездного трехэтажного 18-квартирного панельного жилого дома в селе, произошел взрыв. В результате взрыва четыре квартиры второго и третьего этажа одного из подъездов полностью разрушены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух лиц). Кроме того следователями возбуждено еще одно уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, на месте происшествия обнаружены тела юноши и женщины 1996 и 1950 годов рождения соответственно. Также в результате взрыва бытового газа пострадало двое мужчин 1958 и 1973 годов рождения, которые госпитализированы с различными телесными повреждениями в медицинское учреждение.

Допрашиваются очевидцы происшествия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях экспертного установления возможной причины взрыва будет назначена и проведена взрывотехническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Семьям, где есть погибшие при взрыве газа в жилом доме в деревне Тувси Цивильского района, "будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей". Об этом написал глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей странице в Twitter.