Спасатели обнаружили на Эльбрусе тело пропавшего альпиниста из Москвы

23-летний альпинист Артём Иванов из Москвы найден мертвым на склоне Эльбруса. Его поиски спасатели ЭПСО вели с 11 января, когда им поступило сообщение о том, что группа альпинистов не вышла накануне на плановую связь.

"Спасатели Эльбрусского поискового-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело пропавшего альпиниста из Москвы сегодня около 14.00 по мск на высоте 5200 метров. В настоящее время спасатели спускают тело в п. Терскол", - сообщает пресс-служба кабардино-балкарского главка МЧС РФ.

"АН" писали, что ранее днем вторника спасатели обнаружили место ночевки альпгруппы, где они остановились 9 января.

Напомним, туристическая группа была зарегистрирована в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России . Численность группы – 3 человека. Маршрут движения – п. Терскол - Западная вершина Эльбруса ( высота 5000 метров).

Поход начался 1 января. Один из участников сошел с маршрута и уже вернулся домой. Оставшиеся двое альпинистов перестали выходить на связь с 10 января. В 11:10 12 января на Эльбрусе живой была обнаружена девушка, которая участвовала в походе. Она чудом выжила, проведя две ночи при морозе минус 50 с неподходящей экипировкой.