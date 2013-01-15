По миллиону получат семьи погибших при взрыве в Чувашии. ВИДЕО

Семьям, где есть погибшие при взрыве газа в жилом доме в деревне Тувси Цивильского района, "будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей". Об этом на своей странице написал глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей странице в Twitter.

Он провел рабочее совещание по ликвидации последствий взрыва. Матпомощь будет оказана за счет республиканского бюджета.

"АН" писали, что во вторник утром при взрыве бытового газа в деревне Тувси погибла женщина 1957 года рождения и 16-летний парень. Пятеро получили легкие ранения, двое с тяжелыми травмами госпитализированы.

После взрыва разрушенный трехэтажный дом восстановлению не подлежит.

"Жильцам будет предложено жилье коммерческого найма Госжилфонда Чувашии. Желающие могут переехать в Чебоксары" - сообщается в микроблоге главы Чувашии. "Минстрою Чувашии уже поручено снести поврежденный взрывом дом и возвести на его месте новый".

Напомним, взрыв бытового газа в трехэтажном двухподъездном доме в деревне Тувси произошел сегодня утром.

44 человека остались без крыши над головой, пятеро из них легко ранены, двое мужчин в состоянии средней тяжести госпитализированы. Жнщина и юноша погибли.

Жильцы дома временно размещены в детском саду и местной школе. Для них организовано горячее питание.

По факту взрыва возбуждено два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса России ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

В республиканском главке МЧС России развернут оперативный штаб, координирующий проведение восстановительных работ на месте ЧП и мероприятия по оказанию помощи пострадавшим. Спасатели также открыли телефон "горячей линии", по которому можно получить информацию о пострадавших. Его номер 39-99-99; код города Чебоксары - 8352.

ВИДЕО "Вести".