Лагерь альпинистов найден на Эльбрусе, пропавшего москвича ищут. ВИДЕО

В Кабардино-Балкарии во вторник ЭСПО МЧС в районе седловины Эльбруса возобновил поиски пропавшего альпиниста из Москвы. В поисках участвуют 15 спасателей и 3 ед техники, в том числе ратрак - специальная снегоуплотнительная машина на гусеничном ходу.

Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. "АН" писали, что в связи с ухудшением погодных условий поиски альпиниста, пропавшего на седловине Эльбруса, с 13 января были приостановлены по решению руководителя поисковой операции.

23-летний альпинист Артём Иванов из Москвы, которого ищут, получил травму, возможно, сломал ногу.

Во вторник спасатели нашли на склоне горы рюкзак и другие вещи альпинистов, которые выкопали из снега у сооруженного пропавшими альпинистами 9 января 2013 года убежища от непогоды.

Напомним, туристическая группа была зарегистрирована в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России . Численность группы – 3 человека. Маршрут движения – п. Терскол - Западная вершина Эльбруса ( высота 5000 метров).

Поход начался 1 января. Один из участников сошел с маршрута и уже вернулся домой. Оставшиеся двое альпинистов перестали выходить на связь с 10 января. В 11:10 12 января на Эльбрусе живой была обнаружена девушка, которая участвовала в походе. Она чудом выжила, проведя две ночи при морозе минус 50 с неподходящей экипировкой.

ВИДЕО "Вести".