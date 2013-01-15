В Москве бродячие собаки загрызли молодого человека
15 января 2013, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке Москвы у железнодорожного моста во Втором Иртышском проезде, вчера рано утром прохожие обнаружили мертвым двадцативосьмилетнего жителя подмосковного поселка Развилки.
Эксперты установили, что мужчина был покусан бродячими собаками около 3 часов ночи, а затем скончался от сильной кровопотери и переохлаждения.
Ранее «АН» сообщали: В Перми бродячие собаки покусали малыша, который катался с горки.