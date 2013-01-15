Как сообщила «АН-онлайн» представитель Биробиджанской таможни Елена Вербицкая, с начала года таможенники ЕАО пресекли уже три попытки китайцев нелегально вывезти из России рыбу. Все нарушения были выявлены в пункте пропуска Нижнеленинское Амурзетского таможенного поста.

Таможенники использовали рентген-аппарат и заподозрили наличие «неучтённых» товаров. Предположение стало фактом при проведении таможенного досмотра. У одного из выезжающих в багаже нашлось три рыбины (предположительно - сазан и щука) весом 13,8 кг. У другого - свыше 20 штук рыбы (предположительно - сазан и карась) весом 11,9 кг. У третьего было обнаружено семь рыбин (предположительно - сазан, змееголов, карась и щука) весом 11 кг.

«Все водные объекты перемещались китайскими гражданами без заполнения пассажирской таможенной декларации. Это - нарушение требования статьи 8 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза», - пояснила Елена Вербицкая.

В отношении граждан КНР возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию). Проводятся процессуальные действия.