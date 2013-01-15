Последний погибший извлечен из-под завалов жилого дома в Чувашии. ВИДЕО

В Чувашии число жертв взрыва бытового газа в 18-квартирном доме в деревне Тувси Цивильского района увеличилось до двух человек: спасатели извлекли из-под обломков еще одного погибшего – 16-летнего жителя дома.

"АН" писали, что ранее под завалами обнаружили тело женщины. По предварительным данным под завалами людей больше нет. Поисково-спасательные работы завершены.

Пятерым пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно, двое мужчин 55-го и 73-го годов рождения с различными травмами доставлены в Центральную районную больницу Об этом сообщает чувашский главк МЧС РФ.

Сейчас аварийно-восстановительные работы на месте ЧП продолжаются. В них участвуют 178 человек, задействованы 44 единицы техники.

Напомним, взрыв в трехэтажном двухподъездном жилом доме № 2 по улице Октября деревни Тувси случился во вторник рано утром. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 5 час. 40 мин (мск).

По прибытию спасателей из аварийного здания эвакуированы около 40 человек. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения населения, устроенном в здании местной школы № 1.