Тело женщины и живой мужчина извлечены из-под завалов дома в Чувашии

В Чувашии спасатели вытащили раненого мужчину и тело 60-летней женщины из под завалов трехэтажного двухподъездного 18-квартирного дома в деревне Тувси Цивильского района, где, как писали "АН", утром вторника произошел взрыв бытового газа.

Мужчина с травмами госпитализирован. Всего, по имеющимся данным, под завалами было трое.

Разборка обвалившихся конструкций и поиск третьего пострадавшего продолжаются. В ликвидации последствий взрыва задействованы 64 человека и 31 единица техники.

Эвакуированы 30 человек. Прибывшие по тревоге сотрудники МЧС спасли семь жильцов, сообщает уточненные данные чувашский главк МЧС России.

В соседней школе № 1 развернут пункт временного размещения населения. Здесь для жильцов аварийного дома организовано горячее питание, подготовлены спальные места, оказывается психологическая помощь.

Приволжским региональным центром МЧС России срочно наращивается группировка сил и средств: для помощи экстренным службам Чувашии выдвинулись поисково-спасательные отряды из Казани и Нижнего Новгорода, противопожарные подразделения из соседних субъектов, а также группа психологов. Для руководства проведением аварийно-спасательных работ и мероприятиями по оказанию помощи пострадавшим в республику прибывает оперативная группа Приволжского регионального центра МЧС России во главе с начальником РЦ генерал-лейтенантом И.В. Паньшиным.