МЧС: четверо детей в Енисейске сгорели из-за неправильной экплуатации печи

В Красноярском главке МЧС РФ во вторник прошел брифинг с замначальника Управления надзорной деятельности Алексеем Коневым. Предварительной причиной пожара в жилом доме на ст. Абалаково, где погибло четверо детей, он назвал нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

"АН" писали, что два мальчика, один из которых - 15-летний племянник хозяев квартиры, - другой - их 11-летний сын и две девочки - 12-ти и двух лет - сгорели в двухквартирном доме на улице Рабочей станции Абалаково Енисейска. Пьяные родители сумели выбраться через окно. Мать семейства с обширными ожогами - в реанимации Лесосибирска. Отец не пострадал.

"В ходе брифинга Конев также отметил, что с начала 2013 года в Красноярском крае на пожарах погибло 37 человек, из них 6 детей, 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, именно это является основным фактором гибели людей при пожарах", - передает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.