Юных вандалок, погасивших Вечный огонь в приморском городе Артём, ищет полиция

В Приморском крае полиция разыскивает четырех школьниц, которые в минувшую субботу погасили Вечный огонь в городе Артёме. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский потребовал наказать юных вандалок в соответствии с законом.

12 января в полицию города Артёма поступило сообщение о том, что на Артемовском мемориале памяти воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, погашено пламя Вечного огня.



Чтобы установить подробности, сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения вблизи мемориала, сообщает ОМВД по городу Артёму, передает РИА Новости. На записях было видно как четыре девочки школьного возраста закидывали снежками пламя Вечного огня, пока она не погасло.



Сейчас полиция принимает меры, чтобы установить личности юных хулиганок. Также предстоит решить, какие меры воздействия следует к ним применить.