Двух «золотодобытчиков» задержали на Колыме полицейские

Драгметалл весом в полкилограмма изъяли полицейские в Магадане у двух мужчин. Общая стоимость золота по курсу ЦБ РФ составила порядка 800 тысяч рублей, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД ДВФО.

Оба задержанных проживают в посёлке Ягодное Магаданской области. Один из них - индивидуальный предприниматель, занимается ремонтом жилых и нежилых помещений. В разговоре с оперативниками он утверждал, что во время ремонта одного из зданий в поселке Дебен, Ягоднинского района он нашел тайник с золотом. Второй мужчина знал, что это промышленное золото, но не смог отказать в помощи своему знакомому и согласился взять находку на хранение.

По результатам предварительной экспертизы установлено, что изъятый россыпной металл - шлиховое золото. Общая стоимость изъятого драгоценного металла, учитывая установленную ЦБ РФ цену золота, составляет более 800 тысяч рублей. А вот происхождение изъятого металла еще предстоит выяснить. Согласно закону собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является Российская Федерация. Поэтому изъятое промышленное золото должно быть возвращено государству.