Взрыв в Чувашии: под завалами дома могут находиться не два, а три человека

В Чувашии под завалами взорванного здания, по уточненным данным МЧС, находятся 3 человека, 30 - эвакуированы. "АН" писали, что ранним утром вторника произошел взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме 1985 года постройки в деревне Тувси, шесть человек спасены.

В районе происшествия сегодня 8 градусов мороза. Чувашский главк МЧС сообщает, что в соседней школе № 1 развернут пункт временного размещения населения. Здесь для жильцов аварийного дома было организовано горячее питание, подготовлены спальные места, оказывается психологическая помощь.

Региональным центром МЧС России срочно наращивается группировка сил и средств: для помощи спасателям Чувашии выдвинулись поисково-спасательные отряды из Казани и Нижнего Новгорода, противопожарные подразделения из соседних регионов Нижегородской области, Татарстана и Марий Эл, группа психологов. Для руководства мероприятиями по ликвидации последствий взрыва в республику прибывает оперативная группа Приволжского регионального центра МЧС России во главе с начальником РЦ генерал-лейтенантом И.В. Паньшиным.