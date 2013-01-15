Установлен водитель, который после пьяного ДТП оставил умирать ребенка на снегу

В Амурской области возбуждено уголовное дело на 47-летнего водителя, который 2 января в состоянии алкогольного опьянения сбил "Москвичом" 11-летнего мальчика в городке Райчихинск и оставил его умирать в снегу.

Дело возбуждено по ст. 264 ч. 2 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает во вторник ГИБДД УМВД РФ по Амурской области.

По информации автоинспекторов, в Райчихинске двое местных жителей - отец и сын - вечером 2 января пошли за дровами. На обратной дороге вязанка дров на санках развязалась и рассыпалась на дороге. Отец стал их собирать, а 11-летний мальчик пошел по дороге вперед потому, что сильно замерз и спешил попасть домой.

Он шел по левому краю дороги, когда в районе дома № 102 по улице Апанасенко, пьяный водитель 1965 г.р., двигаясь на автомобиле "Москвич-412" во встречном направлении, сбил его. От удара ребёнок пролетел 6 метров и упал в снег недалеко от дороги.

"Проехав около 70 метров, водитель остановился и подошёл к отцу мальчика, чтобы поинтересоваться, всё ли у него в порядке, при этом не сообщил о том, что сбил ребёнка. Ничего не подозревающий отец ответил, что всё нормально. После этого водитель, боясь ответственности за содеянное, не вызвав скорую помощь, экипаж ДПС, не предприняв попытки оказать первую помощь пострадавшему, сел в автомобиль и уехал, оставив ребёнка умирать в снегу", - говорится в сообщении амурского ГИБДД.

Через несколько часов мальчика ещё подающего признаки жизни обнаружил случайный прохожий. С ушибом головного мозга, переохлаждением, обморожением 4 степени в состоянии комы, ребёнка доставили в больницу.

В течении часа после ДТП, когда водитель возвращался домой, его остановил экипаж ДПС и составил на него протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. Находясь в машине полицейских, водитель не сообщил о том, что сбил ребёнка.

Только впоследствии, сопоставив все факты, а так же повреждения на автомобиле, был установлен виновник ДТП.

Мальчик до сих пор в коме.