В Амурской области произошла крупная автоавария на трассе Благовещенск-Гомелевка. Столкнулись сразу пять Toyota разных модификаций. По предварительной информации службы ГИБДД Амурской области, ДТП спровоцировал выезд одной из машин на встречную полосу.

В результате аварии погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля Toyota Cresta. Их возраст – 18 и 20 лет, передает ИТАР-ТАСС.

Водители других автомашин получили травмы. Нескольким пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь на месте. Один из них госпитализирован с переломом ключицы и черепно-мозговыми травмами.