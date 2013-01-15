Взрыв бытового газа в Цивильском районе Чувашии: люди под завалами дома

В Чувашии ранним утром вторника произошел взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме в деревне Тувси Цивильского района. По предварительным данным, под завалами оказались двое, шесть человек спасены.

"Дом 1985 года постройки, газифицирован, электрифицирован, в настоящий моент отключен от энерго и газоснабжения", - сообщает чувашский главк МЧС России.

На месте от МЧС России работает 92 человека и 12 единиц техники.