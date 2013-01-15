Три легковушки и два троллейбуса поучаствовали в ДТП в Москве

Авария с участием трех легковых автомобилей и двух троллейбусов произошла вечером 14 декабря в Москве. В результате травмы получил один человек, он был госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

На пересечении улиц Дубровка и Мельникова водитель иномарки Volkswagen умудрился сначала столкнуться с двумя троллейбусами, возвращавшимися в парк, а потом еще с двумя автомобилями.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.