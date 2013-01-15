Четверо детей сгорели заживо на пожаре в Енисейске, пьяные родители спаслись

В Красноярском края в ночь на вторник выгорела квартира в двухквартирном одноэтажном доме и надворные постройки по улице Рабочей, 16 на ст. Абалаково города Енисейска. В огне погибли четверо детей.

"При тушении в сгоревшей квартире №1 обнаружены тела четверых погибших детей: мальчика (был племянником хозяев дома) 1997 г.р.; сына 2001 г.р. и двух дочерей 2000 г.р. и 2010 г.р. Со слов соседей, спасти детей не представлялось возможным, т.к. внутри квартира №1 была полностью объята пламенем. Родители погибших детей находились в состоянии алкогольного опьянения, горящий дом покинули самостоятельно через окно, мать 1978 г.р. получила обширные ожоги, госпитализирована в реанимацию городской больницы г. Лесосибирска, отец не пострадал", - передает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

На ликвидации пожара работало 5 пожарных автоцистерн, 13 человек личного состава.

Чуть более трех часов потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать горение на площади 100 кв.м. Жильцы квартиры №2 не пострадали. Что послужило причиной пожара, печное отопление, короткое замыкание электропроводки или халатность взрослых, установит следственно-оперативная группа, которая работает на месте трагедии. Также, для оказания психологической помощи на месте с родственниками погибших детей работают психологи отряда федеральной противопожарной службы №13 МЧС России по Енисейскому району.