15-летняя девушка бросилась под поезд, когда мать послала ее на аборт

В Краснодарском крае 15-летняя-школьница Вика покончила с собой, после того, как ее мать узнав о беременности дочери заставила ее делать аборт. Несовершеннолетняя девочка встречалась с парнем почти на 10 лет старше ее.

Когда школьница узнала, что беременна, поделилась об этом со своей матерью. Вика также рассказал, что будущий отец ребенка хочет жениться на ней. Но мать решила настоять на прерывании беременности.

Девочка оставила предсмерные записки - матери и возлюбленному. Маме Вика написала: "Ты даже не поняла, что скоро можешь стать бабушкой". Мужчине она признавалась в любви. Ночью Вика убежала из дома и отправилась в сторону железной дороги навстречу несущемуся поезду.

Машинист поезда в свете фар увидел подростка. Он начал сигналить. Но девочка закрыла руками уши, зажмурила глаза. Тормозного пути не хватило.