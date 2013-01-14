В псковском кафе обнаружено 2 покерных стола и 8 гастарбайтеров в подсобке

В Пскове полицейские центра исполнения административного законодательства УМВД России по городу совместно с коллегами из областного управления проверили одно из увеселительных заведений города. Полицейские обнаружили 2 стола для игры в покер с полным комплектом соответствующей фурнитуры. Как пояснил владелец заведения, столы предназначались для игры в запрещенную российским законодательством азартную игру в кругу друзей.

В ходе дальнейшего осмотра кафе перед сотрудниками полиции предстала печальная картина - в подсобном помещении было обнаружено 8 уроженцев Средней Азии без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Как выяснилось, проживали они прямо в подсобке.

Владелец заведения заявил, что приютил указанных лиц по просьбе знакомых. В настоящее время дальнейшей судьбой этих людей занимается УФМС России по Псковской области. Всё оборудование для покера изъято, проводится проверка, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.