Тракторист в Еврейской автономии выехал на лёд и провалился

Несмотря на предупреждение спасателей, в одном из сел Еврейской автономии тракторист рискнул выехать на лёд и погиб. Инцидент произошел накануне днем, рассказали корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЕАО.

В чрезвычайное ведомство поступило сообщение о том, что в девяти километрах от села Песчаное, в результате выезда на лёд реки Урми, провалился и затонул трактор Д-155 массой 40 тонн. Тракторист из кабины выбраться не смог. На место трагедии сразу же выехали сотрудники районной администрации, инспекторы ГИМС, спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как рассказал «АН-онлайн» спасатель-водолаз Алексей Матафонов, затонувшая техника была обнаружена на глубине пять метров. Погибший мужчина находился в кабине. Он был извлечен из-под воды и передан сотрудникам правоохранительных органов. Для чего трактористу понадобилось выехать на лёд, предстоит выяснить следователям.