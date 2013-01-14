В Новосибирской области при странных обстоятельствах погиб зам главного редактора газеты "Новая Сибирь", тело журналиста обнаружено 12 января около полуночи на перегоне Бердск – платформа Морозово.

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смерти журналиста организована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что вечером 11 января мужчина возвращался из редакции газеты в Новосибирске домой в город Бердск. Проехав свою остановку, журналист пошел обратно по железнодорожным путям в направлении станции Бердск, сообщается на сайте СКР.

Предполагается, что журналист был травмирован проходящим поездом, смерть пострадавшего наступила от черепно-мозговой травмы.