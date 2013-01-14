В Новосибирской области погиб зам главного редактора газеты "Новая Сибирь"
14 января 2013, 10:48 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
14 января 2013, 10:48 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
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