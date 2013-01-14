Директор сахалинского госпредприятия нанес крупный урон федеральной казне

Почти в 10 миллионов рублей оценивается ущерб федеральному бюджету на Сахалине. Таков результат превышения должностных полномочий начальником ФГУ «Сахалинрыбвод», сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Мужчина, используя свое служебное положение, незаконно передал 7 единиц строительной техники и автотранспортных средств предприятию «СРЦ-Сервис». Эта компания вела строительство гидротехнических сооружений на Адо-Тымовском и Урожайном рыбоводных заводах Сахалинской области. На эти же рыбоводные заводы в помощь были командированы 6 работников ФГУ «Сахалинрыбвод». При этом никаких денег за аренду техники и работу специалистов с частной фирмы директор казенного предприятия почему-то не взял. Иначе говоря, все было сделано за счет госпредприятия, а значит – бюджета.

Против директора возбуждены два уголовных дела. В настоящее время проверяется его причастность к совершению иных должностных преступлений, в том числе связанных с хищением бюджетных средств.