У пассажира Boeing-737-500 Пермь-Москва во время вылета случился инсульт

Сегодня у пассажира Boeing-737-500 Пермь-Москва во время вылета самолета случился инсульт, полет лайнера, собиравшегося взлетать, был прерван, пассажир госпитализирован, никто из пассажиров не пострадал.

Командир экипажа, как передают Интернет-СМИ, принял решение вернуть авиалайнер с предварительного старта к зданию аэропорта.