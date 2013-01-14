Сегодня в Красноярске на 20-м этаже здания взорвался газовый баллон

Сегодня в Красноярске на 20-м этаже дома взорвался газовый баллон, инцидент произошел на улице Алексеева, 33/1 в строящемся здании, сообщается, что взрыв газового баллона произошел при монтажных работах, погибших и разрушений нет.

По данным Интернет-СМИ Красноярска, при взрыве ожоги получил рабочий, потерпевший находится в ожоговом центре Красноярска, сотрудники полиции, оперативная и следственная группы продолжают работу на месте взрыва.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.