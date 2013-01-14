МЧС сообщает о подробностях пожара в строящемся аквапарке Уфы

Сегодня произошел пожар на территории строящегося аквапарка в Октябрьском районе города Уфы в районе микрорайона "Глумилино", сообщение о возгорании поступило на пульт "О1" в 00.43, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Башкирии.

Установлено, что горели сгруппированные металлические строительные вагончики, огнем, как выяснилось после тушения пожара, повреждены 23 вагончика.

Предварительно, в пожаре пострадали пять работников подрядной организации, работающих на стройке, им оказана первая медицинская помощь.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём.