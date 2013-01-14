Сегодня в Приэльбрусье продолжат искать пропавшего альпиниста из Москвы

Сегодня в Приэльбрусье на высоте 5 км продолжат искать пропавшего альпиниста из Москвы, спасатели и волонтера продолжат поиски альпиниста, если позволят погодные условия, пока в горах сильный ветер и мороз.

Предположительно, альпинист находится без сознания, у него сломана нога, рассказала спасателям вторая участница восхождения на горную вершину, обозначившая и место поисков.

Альпинисты вышли 10 января поселка Терскол к западной вершине Эльбруса.