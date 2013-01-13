В Симферополе алабаи едва не загрызли человека. Подоспел прохожий
13 января 2013, 23:37 [ «Аргументы Недели» ]
Около часа назад в Симферополе неподалеку от торгового центра «FM» две среднеазиатские овчарки – алабаи – напали на 27-летнего мужчину.
Как выяснилось, он приехал в этот район на автомобиле «Москвич-408», чтобы приобрести запчасти в магазине, который находится в частном доме, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
В этот момент два алабая выскочили со двора одного из частных домов и набросились на мужчину. Собаки сбили его с ног и стали кусать. Нападение продолжалось несколько минут.