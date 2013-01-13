В Симферополе алабаи едва не загрызли человека. Подоспел прохожий

Около часа назад в Симферополе неподалеку от торгового центра «FM» две среднеазиатские овчарки – алабаи – напали на 27-летнего мужчину.



Как выяснилось, он приехал в этот район на автомобиле «Москвич-408», чтобы приобрести запчасти в магазине, который находится в частном доме, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».



В этот момент два алабая выскочили со двора одного из частных домов и набросились на мужчину. Собаки сбили его с ног и стали кусать. Нападение продолжалось несколько минут.

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