В Сочи с поврежденной канатной дороги спасены порядка 200 лыжников

Канатная дорога на горнолыжной базе "Роза Хутор" была повреждена упавшим деревом сегодня вечером, в результате внезапной остановки упали три пустые кабинки, в ходе спасательных работ эвакуированы более 200 отдыхающих.

На настоящий момент спасены все лыжники, пострадавших нет, по данным спасателей, упавшее на канатную дорогу дерево убрано, канатка работает.