В Воронежской области обрушился мост, погибли два человека

МЧС сообщает, что в Воронежской области сегодня обрушился мост, погибли два человека, обрушение моста произошло в 18.30, обрушился мост через реку Ворона в Борисоглебском районе региона, сообщает пресс-служба ГУМЧС.

Предварительно установлено, что кран, проводивший ремонтные работы на железобетонном мосту через реку Ворона, провалился между перекрытиями моста, двое человек погибло. Личности погибших уточняются, причины случившегося устанавливаются.