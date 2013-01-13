В Воронежской области обрушился мост, погибли два человека
13 января 2013, 20:02 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]
13 января 2013, 20:02 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]
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