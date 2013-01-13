В Москве произошло ДТП, пострадали дети

Сегодня в Москве на Боровском шоссе произошло ДТП, пострадали дети и один мужчина, в аварию, как сообщается, попали два автобуса и легковой автомобиль, все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницы.

По факту аварии начата проверка, виновника и обстоятельства ДТП назовет дознание.