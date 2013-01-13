Капитан полиции спас тонувшую женщину

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 13 января около 15 часов к старшему инспектору ДПС ГИБДД обратился прохожий, который сообщил полицейскому, что с Троицкого моста, со стороны Суворовской площади, в реку прыгнул человек. Полицейский немедленно кинулся на помощь. Он увидел находившуюся в воде женщину.



Старший инспектор петербургского управления ГИБДД Игорь Кузнецов дополз до кромки воды и, дотянувшись до руки женщины, вытащил её на лед.



Приехавшие врачи «скорой помощи» госпитализировали 37-летнюю жительницу Петербурга в Мариинскую больницу. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. По некоторым данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. После спасения женщины 32-летний капитан полиции продолжил несение службы.

Руководством ГУ МВД России принято решение о поощрении сотрудника за спасение утопающей.



