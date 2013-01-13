В Сочи поврежден участок канатной дороги горнолыжного курорта "Роза Хутор", сообщается, что на одну из опор канатной дороги упало дерево, в кабинах находятся порядка ста человек, упали две пустые кабины, шедшие на подъем.

Сотрудники курорта устраняют причины остановки канатки.