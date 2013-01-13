Пневмония унесла жизнь еще одного солдата-срочника российской армии

Сегодня еще один солдат срочной службы умер от пневмонии в военном госпитале Екатеринбурга, солдату поставлен диагноз "внебольничная пневмония", ранее в новогодние дни в военном госпитале Подольска умерли четыре солдата.

Военной прокуратурой по факту смерти солдата ведется проверка сохранности жизни и состояния здоровья военнослужащих как в части, так и в госпитале.

Из данных Интернет-СМИ следует, что 22 декабря солдат срочной службы проходил лечение в медицинском подразделении войсковой части.