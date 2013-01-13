В Архангельской области произошел пожар, погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в округе Варавино-Фактория Архангельской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону, сгорел двухквартирный дом №6 по ул. Гражданской, погибли три женщины и двухлетний мальчик.

Установлено, что потерпевшие - женщины 1952, 1980 и 1986 г.р. и мальчик 2010 г.р, погибшие отравились угарным газом, бабушка с внуком лежали у входной двери – до спасения им оставалось совсем немного.

Предварительные причины пожара названы, это - нарушение правил эксплуатации электрооборудования или неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде.