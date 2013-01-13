В Москве в пожарах погибли три человека, следствие ведет проверку, пожары произошли в Новомосковском округе столицы в селах Кленовка и Кнутово, потерпевшие - одна женщина и двое мужчин.

12 января примерно в 22 часа после тушения пожара в поселке Кленовка сельского поселения Роговское в доме 64 обнаружено тело женщины, сегодня в 6 часов утра в поселке Кнутово Новомосковского округа после тушения пожара обнаружены фрагменты тел двух человек.

По данным фактам следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве проводятся доследственные проверки.