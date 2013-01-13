В Индии семеро мужчин изнасиловали замужнюю женщину

В Индии семеро мужчин изнасиловали 29-летнюю замужнюю женщину в северном штате Пенджаб. Это второе за последнее время издевательство над женщинами в этой стране.

Местная жительница возвращалась домой на автобусе. Но водитель и кондуктор отказались её высадить в необходимом месте и увезли к себе в жилище. Злоумышленники издевались над женщиной вместе со своими пятью приятелями. Надругавшись над женщиной, они выбросили её около деревни. Полиция штата Пенджаб арестовала пятерых преступников, ещё двое в розыске.

Недавно в Индии похоронили молодую девушку, также ставшую жертвой насильников в городском автобусе. Жители страны

поднялись на митинги. После этого инцидента случились беспорядки во многих городах Индии. Люди требовали не только казнить насильников, но и принять профилактические меры.