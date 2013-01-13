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На Алтае ограничено движение на трассе "Чуйский тракт"

13 января 2013, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

На Алтае ограничено движение на трассе "Чуйский тракт"

В Алтайском крае из-за непогоды сегодня закрыто движение на трассе М-52 "Чуйский тракт" на участке между Барнаулом и Бийском, а также на трассе А-349 между Барнаулом и Алейском.

В Алтайском Гидрометцентре на воскресенье передали штормовой прогноз. В регионе сильная метель, гололед. Порывы ветра могут достигать до 22-27 метров в секунду. Отменены десятки автобусных рейсов из Барнаула.

По данным МЧС, скопления автотранспорта на этих участках дорог нет, дорожные службы работают в нормальном режиме. Ограничение для движения автобусов планируется отменить примерно к 14:00 по московскому времени.

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«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

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В московском ресторане обнаружили останки человека

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"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

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Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

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