В Алтайском крае из-за непогоды сегодня закрыто движение на трассе М-52 "Чуйский тракт" на участке между Барнаулом и Бийском, а также на трассе А-349 между Барнаулом и Алейском.

В Алтайском Гидрометцентре на воскресенье передали штормовой прогноз. В регионе сильная метель, гололед. Порывы ветра могут достигать до 22-27 метров в секунду. Отменены десятки автобусных рейсов из Барнаула.

По данным МЧС, скопления автотранспорта на этих участках дорог нет, дорожные службы работают в нормальном режиме. Ограничение для движения автобусов планируется отменить примерно к 14:00 по московскому времени.