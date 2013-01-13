На Дону чиновник попался при продаже танка

Суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы Белокалитвинского района Ростовской области Ивану Бойченко за попытку продажи мемориального танка советских времён. Чиновник обвинялся в крупном мошенничестве, и превышении должностных полномочий.

Разбирательство по этому делу длилось больше года. В результате специалистам удалось доказать, что замглавы администрации Белокалитвинского района по ЖКХ и строительству Иван Бойченко действительно пытался продать коллекционеру танк-памятник. Боевая машина «Т-44» установлена у входа в Белокалитвинский казачий кадетский корпус.

Напомним, 15 сентября 2011 года к Бойченко обратился предприниматель, который пожелал приобрести в собственность танк, установленный на улице Машиностроителей в городе Белая Калитва. По документам танк значился как Т-44, но военные историки до сих пор настаивают, что на самом деле это ИС-3 - советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. Впрочем, не особо вдаваясь в исторические и танкостроительные нюансы, чиновник выяснил, что указанный танк фактически является бесхозным объектом и решил продать его за семь миллионов рублей.

Как сообщили «АН-онлайн» вв пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в ходе следствия было установлено, что чиновник предложил провернуть «хитроумную» схему: заключить фиктивный договор на покупку танка модели «Т-34», и сразу же передать его в дар администрации. Разница в стоимости между этими танками составляла, по его подсчётам, 4,5 миллиона рублей, которые замглавы потребовал вручить ему наличными.

При этом предприниматель должен был приобрести взамен танк модели «Т-34», и передать его в дар муниципалитету. 3 октября 2011 года при передаче денег Бойченко был задержан сотрудниками ГУ МВД РФ по Ростовской области. После скандала, связанного с продажей танка, своего поста лишился и глава Белокалитвинского района. А Бойченко приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей.