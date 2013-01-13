Очередное землетрясение произошло сегодня утром в Сочи

В Сочи сегодня утром произошло очередное, третье по счету за эту зиму, землетрясение. Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано местной сейсмостанцией в 8 утра. Жертв и разрушений нет.

По данным сайта геофизической службы Российской академии наук, очаг землетрясения находился в море на расстоянии около 22 километров от берега и на глубине примерно 2 километров, передает РИА Новости.

Руководитель местной сейсмостанции Елена Карпович сообщила, что небольшие толчки до трех баллов ощущались на верхних этажах высотных зданий.

По данным сайта геофизической службы Российской академии наук, очаг землетрясения находился в море на расстоянии около 22 километров от берега и на глубине примерно 2 километров.

Начиная с 20-х чисел декабря 2012 года это уже третье сообщение о землетрясении в районе Сочи. Эпицентр предыдущих также находился в море. Магнитуда землетрясения 23 декабря составила 5,5, а 26 декабря — 5,2.

Жители центра сочинского района Адлер сообщали «АН», что в декабре ощутили толчки. Некоторые люди выбегали ночью на улицу, кто-то проснулся и выглядывал с балконов. Повреждений в их квартирах не было. Никто не пострадал.