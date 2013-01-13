В США покончил с собой известный программист Аарон Шварц

В США покончил с собой известный программист и интернет-активист Аарон Шварц (Aaron Swartz). Родственники молодого человека сообщили, что Аарон повесился в своей квартире в Нью-Йорке, по предварительным данным, в пятницу, 11 января. Его тело нашла подруга.

Аарон Шварц - соавтор формата RSS и сооснователь проекта Reddit. В 14-летнем возрасте Шварц участвовал в создании спецификации RSS (Rich Site Summary), которая предназначена для описания новостных лент. В начале 2006 года он подключился к проекту Reddit, но после приобретения сервиса издательством Conde Nast менее чем через год покинул команду разработчиков.

Он также сотрудничал с некоммерческой организацией Creative Commons и создал Open Library - каталог печатных изданий.

В своем блоге Шварца в последнее время писал, что работает над проектами watchdog.net и Demand Progress, пишут сегодня американские СМИ.

Аарон Шварц сначала поступил в Стэнфордский университет, но бросил учету. Позже он окончил Гарвардский университет.

Шварц выступал за свободное распространение информации, в связи с чем у него были трения с законом. В 2011 году его обвинили во взломе компьютерной сети Массачусетского технологического института (MIT) и незаконном скачивании почти пяти миллионов научных статей. Приговор по этому делу суд вынести не успел.