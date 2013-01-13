В Москве сегодня утром под поезд на станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии московского метрополитена бросилась женщина. Она, по данным полиции, погибла.

Личность погибшей устанавливается. По предварительной информации, женщина совершила самоубийство.

Ранее в СМИ появилась информация, что на рельсы упал мужчина, он жив.

В настоящее время движение поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена, прерванное из-за падения человека на рельсы, полностью восстановлено. Поезда на "красной" ветке идут в обычном режиме.