В метро на "Комсомольской" под поезд бросилась женщина, она погибла
13 января 2013, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня утром под поезд на станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии московского метрополитена бросилась женщина. Она, по данным полиции, погибла.
Личность погибшей устанавливается. По предварительной информации, женщина совершила самоубийство.
Ранее в СМИ появилась информация, что на рельсы упал мужчина, он жив.
В настоящее время движение поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена, прерванное из-за падения человека на рельсы, полностью восстановлено. Поезда на "красной" ветке идут в обычном режиме.