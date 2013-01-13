В Москве приостановлено движение поездов на Сокольнической линии
13 января 2013, 07:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сегодня утром приостановлено движение поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена из-за ЧП на станции метро "Комсомольская". На рельсы упал человек.
Движение поездов по "красной" ветке приостановлено по направлению в центр. О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Сотрудники метрополитена на "Комсомольской" советуют пассажирам пользоваться наземным транспортом.