Полиция опровергла сообщения о массовой драке в кафе на Рогожском Валу

Московская полиция опровергла сообщения о массовой драке в субботу в центре столицы в кафе на Рогожском Валу. Информация о побоище азиатов накануне вечером в центре Москвы оказалась не соответствующей действительности.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что проверка не выявила в кафе на Рогожском Валу или на других прилегающих улицах следов массовой драки. Персонал кафе-бара "Шарманка", около которого якобы произошло ЧП, также не подтвердил информации о потасовке.

Ранее появились сообщения в СМИ, что в центре Москвы полиция пресекла массовую драку, в которой участвовало, по разным данным, от 50 до 70 человек - выходцев из Средней Азии.