Полиция опровергла сообщения о массовой драке в кафе на Рогожском Валу
13 января 2013, 07:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Московская полиция опровергла сообщения о массовой драке в субботу в центре столицы в кафе на Рогожском Валу. Информация о побоище азиатов накануне вечером в центре Москвы оказалась не соответствующей действительности.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что проверка не выявила в кафе на Рогожском Валу или на других прилегающих улицах следов массовой драки. Персонал кафе-бара "Шарманка", около которого якобы произошло ЧП, также не подтвердил информации о потасовке.
Ранее появились сообщения в СМИ, что в центре Москвы полиция пресекла массовую драку, в которой участвовало, по разным данным, от 50 до 70 человек - выходцев из Средней Азии.