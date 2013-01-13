В США из-за эпидемии гриппа губернатор штата Нью-Йорк объявил режим ЧС

В США из-за эпидемии гриппа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куома объявил режим ЧС. Число заболевших гриппом. Болеет людей в четыре раза больше по сравнению с сезоном 2011 - 2012 годов. Уже приблизилось к 20 тысячам человек.

В условиях ЧС вакцинации будут подлежать все граждане в возрасте от полугода до 18 лет, а не только совершеннолетние, как требует закон штата.

"АН" писали о вспышке эпидемии гриппа в Соединенных Штатах. Ранее на этой неделе режим ЧС в связи с эпидемией был введен в Бостоне. От гриппа там скончались 18 детей.

В минувшую пятницу в американском Центре по контролю и предотвращению заболеваний заявили, что эпидемия гриппа охватила почти всю территорию США. Вспышки заболевания зафиксированы в 47 штатах, а в 29 из низ - ситуация оценивается как критическая.